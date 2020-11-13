Косаченко прокомментировала итог Гран-при Турции «Формулы-1»

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала прошедший Гран-при Стамбула, по результатам которого Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», стал досрочным семикратным чемпионом «Королевских гонок».
Льюиса поздравляю, это закономерно, говорить, что это неожиданно, я не стану. Печаль только в том, что его напарник Валттери Боттас выглядел странно. Тяжело говорить, что у Хэмилтона есть хоть какая-то конкуренция. Боттас на аналогичной машине мало что может противопоставить, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.
Удивительным образом, третье место досталось Себастьяну Феттелю из «Феррари», для которого пьедестал стал первым в сезоне.
Это вообще фантастика — на последних сантиметрах обойти соперника. Я вообще была уверена, что третьим завершит Леклер, он достаточно хорошо ехал, но достаточно скользкая трасса, непонятно, что происходило с покрышками. Понятно, что так долго ехать на «промежуточных» шинах по высыхающей трассе довольно сложно. Небольшая помарка всё поменяла, но результат приятный, — добавила она.
Тем не менее сама трасса вызывала много споров, а именно перекладывание асфальта. Эта гонка должна была стать шансом для аутсайдеров, однако сложилась она совсем не так предсказуемо.
Мне показалось, что было здорово вернуться на трассу, которую мы очень неплохо знали в начале 2000-х. Она всегда нравилась: довольно интересная, с перепадами, закрытыми поворотами. Сколько критики мы слышали из-за того, что на ней перестелили асфальт, и какие только негативные отзывы ни прилетали из Турции. Но тем не менее именно такие трассы добавляют интригу, можно хоть как-то увидеть аутсайдеров, сражающихся за топовые позиции. К сожалению, турецкая трасса, на удивление, ничего не принесла для «Альфа Таури» и Даниила Квята, что очень странно, — заключила она.
Ранее NEWS.ru писал, что Льюис Хэмилтон догнал Шумахера по числу чемпионских титулов «Формулы-1».