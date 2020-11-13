Косаченко прокомментировала итог Гран-при Турции «Формулы-1»

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Британский пилот команды Mercedes досрочно в седьмой раз стал чемпионом мира «Формулы-1», заняв первое место в сезоне 2020 года.

Ранее единственным пилотом, который становился семикратным чемпионом «Формулы-1», являлся только немецкий гонщик Михаэль Шумахер. Хэмилтон занял первое место в гонке Гран-при Турции, опередив единственного соперника, который мог оспорить его чемпионство,...