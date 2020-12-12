Косаченко назвала худшего пилота сезона-2020 «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/169a7518-3d6a-11eb-b024-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/valtteribottas

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко назвала худшего пилота, который вызвал у неё разочарование.

Если говорить про антигероев, то для меня им стал, конечно, Валттери Боттас. Особенно после появления Джорджа Рассела в коллективе стало понятно, что Валттери смирился с ролью вечно второго пилота. У него практически никаких не было позывов, чтобы противопоставить что-то Льюису и команде. Я уверена, он держится в коллективе только потому, что его менеджер управляет им. Если бы он не был подопечным Тото Вольффа, он не сидел бы в «Мерседесе». Ему очень приятно получать деньги, это вопрос очень больших средств, — сказал Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Если с худшим пилотом всё было понятно, то вот однозначного героя этого сезона специалист выделить не смогла.

Я вообще стараюсь себе любимчиков не назначать, но на каждом Гран-при появляются ребята, которые себя проявляют. В одно время мне очень нравился Шарль Леклер. Одно время мы видели детские поступки. Я без ума от гонки, которую провёл Джордж Рассел на Гран-при Сахира. Он просто фантастический, открылся для меня совершенно с новой стороны. Были где-то фантастические прорывы со стороны Дани Квята. Что касается Албона, то он просто не мой герой. Часто так бывает, когда в команде есть очень яркая личность. При том что я не являюсь поклонницей Макса Ферстаппена, нидерландец всегда шёл на риск, он напоминает мне гонщиков 90-х. А по большей части пилоты не идут на риск, не показывают скорость. Так что Албон не относится для меня к числу героев, — заключила она.

Ранее Косаченко подвела итог сезона для российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята. По её мнению, россиянину пора менять вектор развития. Кроме того, она объяснила, с какими ошибками автогонщику не удалость справиться, писал NEWS.ru.