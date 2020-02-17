https://static.news.ru/photo/e29f09ce-5177-11ea-a74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: WilliamsRacing/Twitter

Британская команда «Формулы-1» «Уильямс» представила новый болид на сезон-2020.

Главный конструктор команды Даг Маккирнан рассказал о новом автомобиле FW43, который выполнен в красном, белом и синем цветах.

Мы уделили значительное внимание пониманию проблемных областей FW42 и тщательно выбрали детали автомобиля для разработки, которые позволили бы нам максимально эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы, — приводит слова Маккирнана пресс-служба «Уильямс».

Hey 2020.



Bring it pic.twitter.com/C3JypUqYqM — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 17, 2020

Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австралии 13 марта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая машина McLaren MCL35 оказалась на полсекунды быстрее предшественницы MCL34. Инженеры команды получили хорошие результаты при моделировании болида, отметив, что новый автомобиль стал быстрее.