https://static.news.ru/photo/51d6bc9a-2fb0-11ea-96ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Africa Eco Race/facebook.com

В Монако стартовал ралли-марафон «Африка Эко Рейс — 2020», который пройдёт с 5 по 19 января через Марокко, Мавританию и Сенегал в Дакар. Церемонию торжественного старта гонки открыл князь Альбер II.

3 и 4 января на стадионах Люсьен Рейн и Ронделли в Ментоне состоялись обязательные проверки документов участников, а также техосмотр машин и экипировки.

В этом году мы приготовили участникам марафона много сюрпризов. Первым из них стал визит на церемонию открытия князя Альбера. Паром у нас тоже новый: это будет чартер из Савоны в Танжер. Самое главное — это обновлённый маршрут, над которым мы упорно работали весь прошедший год, — приводит слова руководителя гонки Жан-Луи Шлессера пресс-служба марафона.

Всего в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс» принимают участие 128 команд, включая 74 мотоциклиста и 54 экипажа в категориях джипов, грузовиков и SSV. Россию представят четыре экипажа в категориях внедорожников и грузовиков.

Ранее во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде стартовал первый этап 42-го в истории ралли-марафона «Дакар-2020». На участок, который пройдёт по маршруту Джидда — Аль-Ваджх, вышли четыре команды «КАМАЗ-Мастер», писал NEWS.ru.