https://static.news.ru/photo/a0bb51b0-2fd1-11ea-815f-fa163e074e61_660.jpg

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа в категории грузовиков на ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Протяжённость дистанции между городами Джидда и Аль-Вайх составила 752 километра. 319 из них прошли в скоростном режиме.

Шибалов преодолел этап за 3 часа 40 минут 35 секунд.

Второе место занял белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ» с результатом 3 часа 42 минуты 8 секунд. Третьим пришёл голландец Янус Ван Кастерен из Iveco с итоговым временем 3 часа 43 минуты 44 секунды.

Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым пришёл к финишу четвёртым. Камазовские экипажи Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева расположились на седьмой и десятой позициях соответственно.

В общей сложности в зачёте грузовиков на старт вышли 46 экипажей.

Ралли-марафон «Дакар-2020» проходит в Саудовской Аравии. Участникам гонки предстоит за 12 этапов преодолеть 7,8 тысячи километров. Из них 5 тысяч придутся на скоростные спецучастки. Всего в ралли-рейде участвуют 342 экипажа, которые представлены в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский пилот команды X-raid Александр Доросинский, который выступает в категории Т1 на автомобиле MINI, рассказал о своём участии на ралли-марафоне «Дакар-2020».