«КАМАЗ» отказался от участия в «Дакаре», гонщики не выступили против СВО «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре», так как гонщики не выступили против СВО

Фото: Marcelo Maragni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский гоночный автомобиль команды «КАМАЗ-мастер»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар». Гонщки выпустили официальное заявление, в котором назвали невозможным свое участие в ралли-рейде в текущих условиях.

Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты ФИА, осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов, — говорится в заявлении.

Также в сообщении отмечается, что гонщики «КАМАЗа» всегда со своей Родиной, осоебнно тогда, когда она находится в непростой ситуации.

С этого года «Дакар» получил статус этапа чемпионата мира, и отныне соревнование проводится под эгидой ФИА (Международной федерации автоспорта).

27 сентября стало известно, что американский боец смешанного стиля Джефф Монсон набил татуировку на шее с литерой Z в поддержку российских действий на Донбассе.