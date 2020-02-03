Honda сорвала переговоры пилота Фернандо Алонсо и команды «Формулы-1» Andretti Autosport.
38-летний автогонщик практически договорился участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса» серии «Индикар» за американский коллектив, однако этому помешала Honda, которая является поставщиком двигателей для «Андретти» и может повлиять на выбор пилотов в команду, сообщает Racer.
Судя по всему, представители японской компании до сих пор держат обиду на испанского спортсмена за его реакции, когда тот выступал за «Макларен» в период с 2015 по 2017 год. Тогда Алонсо часто критиковал «Хонду», которая занималась поставкой моторов для британской команды.
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