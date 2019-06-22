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Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место в квалификации Гран-при Франции.

Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде финну Валттери Боттасу, тройку замкнул монегаск Шарль Леклер на «Феррари».

Гонка Гран-при Франции пройдёт в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.

Ранее News.ru писал, что Квят стартует с последнего места на Гран-при Франции.