Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место в квалификации Гран-при Франции.
Победителем стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде финну Валттери Боттасу, тройку замкнул монегаск Шарль Леклер на «Феррари».
Гонка Гран-при Франции пройдёт в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.
Ранее News.ru писал, что Квят стартует с последнего места на Гран-при Франции.