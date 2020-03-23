https://static.news.ru/photo/3489fdac-6cf8-11ea-afdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI, via imago-images.de/Global Look Press

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Азербайджане не состоится в намеченные даты из-за коронавируса.

Организаторы Гран-при Азербайджана сообщили, что откладывают проведение этапа на неопределённый срок.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

Этап в Баку должен был пройти с 5 по 7 июня и стать первым в нынешнем сезоне. Таким образом, следующей гонкой в календаре значится этап в канадском Монреале (14 июня).

Ранее руководство «Королевских гонок» из-за коронавируса рассчитывает всё-таки начать сезон-2020 в Азербайджане, писалNEWS.ru. Вместо отменённых этапов «Формула-1» официально началапроводить виртуальные автогонки с участием гонщиков начиная с 22 марта. Из-за пандемии коронавируса были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако, а также отменён стартовый этап в Австралии и Китае.