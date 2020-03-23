Этап в Баку должен был пройти с 5 по 7 июня и стать первым в нынешнем сезоне. Таким образом, следующей гонкой в календаре значится этап в канадском Монреале (14 июня).
Ранее руководство «Королевских гонок» из-за коронавируса рассчитывает всё-таки начать сезон-2020 в Азербайджане, писалNEWS.ru. Вместо отменённых этапов «Формула-1» официально началапроводить виртуальные автогонки с участием гонщиков начиная с 22 марта. Из-за пандемии коронавируса были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако, а также отменён стартовый этап в Австралии и Китае.