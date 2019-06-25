https://static.news.ru/photo/c8bcb2a8-9756-11e9-9dae-fa163e074e61_1024.jpg Франц Тост Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель команды «Формулы-1» «Торо Россо» Франц Тост заявил, что российский гонщик Даниил Квят находится у команды в аренде.

Квят — пилот «Ред Булл», который находится в аренде у «Торо Россо». Посмотрим, как будут разворачиваться события в будущем, мне бы хотелось видеть возвращение Даниила в топ-команду, в «Ред Булл», — приводит слова Тоста Motorsport.

Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.