Руководитель команды «Формулы-1» «Торо Россо» Франц Тост заявил, что российский гонщик Даниил Квят находится у команды в аренде.
Квят — пилот «Ред Булл», который находится в аренде у «Торо Россо». Посмотрим, как будут разворачиваться события в будущем, мне бы хотелось видеть возвращение Даниила в топ-команду, в «Ред Булл», — приводит слова Тоста Motorsport.
Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.