https://static.news.ru/photo/afdaf5cc-9b45-11e9-b34c-fa163e074e61_1024.jpg Макс Ферстаппен (слева) Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Голландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») выиграл Гран-при Австрии — девятый по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1».

Россиянин Даниил Квят («Торо Росо») финишировал 17-м.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер («Феррари»), бронза — у пилота команды «Мерседес» Валттери Боттаса из Финляндии.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.