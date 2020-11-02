Жительница Индии пожаловалась в полицию на скрывшего лысину мужа

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Сотрудники полиции индийской деревни Наянагар в штате Махараштра получили от 27-летней новобрачной заявление на её 29-летнего мужа. Женщина пожаловалась, что мужчина скрыл от неё лысину.

Новобрачные сыграли свадьбу в октябре. Позже жена узнала, что муж всё время носил парик, скрывая лысину как от новой жены, так и от родственников.

Женщина пожаловалась полицейским, что пыталась обсудить с родителями мужчины ситуацию, но они не увидели в этом проблемы. Также она заявила, что муж подозревал её в изменах и принуждал к неестественной половой связи.

Старший инспектор местной полиции Калиаш Барве заявил, что в ближайшее время мужчину арестуют. На него завели дело по статьям «нарушение доверия», «неестественный секс» и «соблазнение, увлечение или задержание замужней женщины с преступным намерением», передаёт Times Now News.

Ранее, как писал NEWS,ru, жительница России рассказала, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. По словам гражданки, спутник не подарил ей кольцо, когда позвал её под венец, однако сей факт невесту не остановил.