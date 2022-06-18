«Железная леди чучхе»: МИД КНДР впервые возглавила женщина Чхве Сон Хи не лезет в карман за словом, умеет рассмешить американцев и обожает хороший кофе. Что стоит за назначением ключевого министра?

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Чхве Сон Хи

Официальные СМИ Северной Кореи сообщили сенсационную новость о перестановках в высшем руководстве страны. Впервые в истории министром иностранных дел КНДР стала женщина — 57-летняя Чхве Сон Хи. Она не такая уж темная лошадка на дипломатическом поприще и давно известна зарубежным журналистам. Они окрестили Чхве «железной леди Страны чучхе» за жесткий стиль переговоров. Она считается одним из лучших в КНДР специалистов по США, а еще любит хороший кофе. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разошлись во мнении - одни усмотрели в ее возвышении чуть ли не готовность Пхеньяна пойти на диалог с Вашингтоном и Сеулом. По мнению других, это назначение, напротив, свидетельствует об отсутствии у Ким Чен Ына планов смягчать курс.

Сирота пхеньянская

Вообще-то про официальных лиц Северной Кореи обычно известно не так много. Но все же Чхве Сон Хи достаточно неплохо знают российские и американские, а также южнокорейские дипломаты, которые не раз встречались с ней во время переговоров. Публике доступны и некоторые факты ее биографии.

Родилась Чхве в Пхеньяне 10 августа 1964 года. Она была сиротой, но потом ей сильно повезло. Девочку усыновил один из личных помощников вождя Ким Ир Сена Чхве Ён Рим, который потом стал премьер-министром Северной Кореи. Так Чхве попала в высшие слои северокорейской элиты, что предопределило ее будущее.

Она получила возможность получить образование за рубежом, причем не только в Китае, но и, по некоторым данным, в Австрии и на Мальте. Учитывая, что учеба в Европе была доступна только самой высшей прослойке руководства КНДР, можно понять, в каких кругах вращалась Чхве. Кстати, в Китае она училась в одно время с Тхэ Ён Хо, который был заместителем посла КНДР в Лондоне, а затем сбежал в Южную Корею и сейчас является депутатом парламента республики от правящей партии. Учеба за границей, а также усидчивость и упорство позволили девушке хорошо овладеть английским и китайским языками. Очевидцы утверждают, что на английском она говорит на уровне носителя, а по-китайски — как минимум «очень бегло и уверенно».

Фото: MFA Russia/Global Look Press Встреча Сергея Лаврова и Чхве Сон Хи

В 1988 году Чхве Сон Хи устроилась в МИД КНДР, который ей впоследствии суждено было возглавить. Довольно долго Чхве работала на официальных переговорах в качестве переводчика с английского. С 2003 по 2008 год она переводила практически все шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР. Уже тогда, по словам некоторых южнокорейских коллег, Чхве была, скорее всего, «не просто переводчиком», но вела себя как полноправный член команды переговорщиков. Эти предположения подтвердились, когда на один из последних раундов Чхве Сон Хи прибыла уже в качестве главы делегации КНДР.

Чхве продолжила карьеру по «американской линии». В 2010 году она стала заместителем директора департамента Северной Америки МИД КНДР, а в 2016-м уже возглавила его. Западные партнеры гораздо лучше узнали ее с 2018 года, когда начались активные переговоры КНДР как с США, так и с Южной Кореей. В том же году Чхве была повышена до замминистра иностранных дел.

Гроза переводчиков

С тех пор Чхве Сон Хи становится одной из главных фигур северокорейской дипломатии и принимает участие во всех значимых переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына — с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года, в межкорейских саммитах 2018–2019 годов. Журналисты особенно запомнили ее по второму американо-северокорейскому саммиту, который состоялся в конце февраля 2019 года в Ханое. Чхве принимала непосредственное участие в его подготовке, но встреча на высшем уровне была признана провальной. Дипломат созвала специальную пресс-конференцию, обвинив в неудаче американскую сторону. По словам Чхве, «Соединенные Штаты упустили шанс, который больше не появится».

Фото: Kevin Lim/The Straits Times/Global Look Press Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Июнь 2018 года

Несмотря на неудачу в Ханое, в апреле 2019 года Чхве еще выше поднялась по иерархической лестнице: она стала первым замминистра иностранных дел, вошла в Госсовет КНДР, а также была избрана депутатом парламента Северной Кореи — Верховного национального собрания. Одновременно она вошла в комитет парламента по внешней политике.

В 2020 году мировые СМИ вновь заговорили о «железной леди Страны чучхе», когда от ее имени было опубликовано жесткое заявление с критикой американцев. Особенно досталось вице-президенту США Майку Пенсу, который предложил Северной Корее «ливийский сценарий» — ядерное разоружение в обмен на отмену санкций. Чхве Сон Хи публично назвала вице-президента США «политическим дураком».

Вообще западные партнеры довольно быстро убедились в жестком характере Чхве Сон Хи. Американцы вспоминали, как в 2013 году согласовывали детали поездки в Пхеньян экс-звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана. Тогда Чхве прямо заявила, что «не в восторге от перспектив приезда такой личности, но выполнит все положенные обязательства».

Когда же во время рабочих переговоров согласовывались детали второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, Чхве резко оборвала переводчика американской стороны, обвинив его в некачественном переводе. После того как американцы не смогли найти ему замену, Чхве и вовсе прервала консультации.

Насколько можно судить, американцы ее уважали.

Во время совместных дипломатических дискуссий, где я имел возможность участвовать, было заметно, что американцы относились к ней с большим уважением, беседовали с ней на равных. Это контрастировало с той манерой, в которой американцы говорили с южнокорейцами, допуская к последним снисходительное отношение, порой разговаривая с ними как феодал с вассалом, — поделился c NEWS.ru осведомленный источник в российских дипломатических кругах.

Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дональд Трамп и Ким Чен Ын

В колхоз на поруки

Между тем над политическим небосклоном Чхве не всегда сияла звезда удачи. Со второй половины 2021 года она была несколько понижена в политической иерархии КНДР. В частности, ее вывели из Госсовета и прочих влиятельных структур, хотя она и продолжала сохранять должность первого замминистра иностранных дел. Впрочем, это скорее отражало не столько опалу конкретно Чхве, сколько понижение значимости американской и вообще внешнеполитической тематики для Пхеньяна. Стало ясно, что в обозримом будущем переговоров КНДР с США не предвидится.

Между тем некоторые СМИ сообщали, что во второй половине 2020 года Чхве «в целях идеологического перевоспитания» на три месяца отправили на работу в один из колхозов. Это считается сравнительно мягким наказанием для провинившихся высокопоставленных чиновников. Якобы после «вахты на полях» она вернулась к исполнению своих обязанностей. Впрочем, разговоры о «работе в колхозе» так и остались слухами, которые сложно проверить.

Чхве Сон Хи очень хорошо известна российским дипломатам, которые часто встречались с ней в КНДР, в РФ, а также в третьих странах. Чхве неоднократно посещала нашу страну. К примеру, в 2017 году она представляла КНДР на Московской конференции по нераспространению, когда ей не давали прохода иностранные журналисты. Но дама-кремень не рассказала ничего помимо того, что озвучила в своем докладе на мероприятии. Также Чхве сопровождала Ким Чен Ына в его знаменитой поездке во Владивосток на бронепоезде в апреле 2019 года.

Не такая уж и «железная»?

В человеческом плане о Чхве известно не так много. Все, кто с ней общался, отмечают ее великолепные деловые качества и признают одним из лучших специалистов КНДР по США.

Это высококлассный, очень хорошо подготовленный для этой должности карьерный дипломат, пользующийся доверием страны, — так охарактеризовал Чхве один из наших источников на условиях анонимности. — Она занималась не только отношениями с США, но и в целом проблематикой безопасности. Это проявилось, в частности, во Владивостоке, где она присутствовала на беседе Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

Другой собеседник NEWS.ru отметил ее приятную манеру общения.

Мне сложно сказать, почему ее называют «железной леди». Понятно, что она, в первую очередь, отстаивала линию, которую определило высшее руководство КНДР. Возможно, жесткий подход с США был линией Пхеньяна на тот момент, и она как переговорщик была обязана ее доводить. В этой ситуации уже нет места для личных предпочтений. Однако мне она запомнилась как человек, приятный в общении. Хотя в целом Чхве достаточно сдержанная, спокойная, и по ее лицу непросто определить, какие у нее эмоции, но в то же время она могла и посмеяться, пошутить, рассказать какую-либо веселую историю, если обстановка к этому располагала. Всегда до конца выслушивала собеседника, давала ему всё высказать, а только потом говорила сама, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Источник в российских дипломатических кругах отметил её влиятельность и человеческие качества.

Это женщина, уверенная в себе, чувствующая и понимающая, что пользуется поддержкой руководства КНДР, но при этом имеет возможность принимать собственные решения. Она обладает определенной свободой маневра, хорошо и ясно излагает свои мысли, иногда в достаточно категорической форме и довольно жестко. При этом Чхве не стремится оскорбить собеседника, — отметил дипломатический источник NEWS.ru. — В неофициальной обстановке она демонстрирует отличное чувство юмора и человеческое отношение к тем, кто к ней относится с уважением и с кем у нее сложились хорошие отношения. Это дружелюбие искреннее и не показное.

Россиянин также отметил ее хорошее понимание США и Запада в целом.

Чхве Сон Хи — очень знающая, пожалуй, лучше всех в северокорейской элите понимающая Запад, а в особенности американскую действительность. При этом она умеет маневрировать внутри своей страны так, чтобы не вызывать раздражение своего начальства своими знаниями, — отметил российский дипломат.

Про личную жизнь, привычки и предпочтения Чхве Сон Хи не удалось что-либо узнать. Правда, один из общавшихся с ней дипломатов отметил, что она «очень любит хороший кофе».

Четыре прекрасные дамы Кима

Чхве Сон Хи входит в элитную группу «четырех очень влиятельных женщин Ким Чен Ына», которые с его приходом к власти стали играть заметную роль в политике и обществе Северной Кореи. Помимо Чхве к этой группе можно отнести младшую сестру вождя Северной Кореи Ким Ё Чжон и бывшую солистку местного музыкального ансамбля Хён Сон Воль. Если Ким занимает ответственные посты в правительстве и ЦК партии, то Хён, насколько можно судить, является кем-то вроде главы секретариата вождя.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Чхве Сон Хи

Особняком в этой группе стоит супруга Ким Чен Ына Ли Соль Чжу. Хотя первая леди Северной Кореи не претендует на влиятельные должности в руководстве, но регулярно появляется с мужем на официальных мероприятиях и даже на беседах с иностранными делегациями, не стесняясь на людях брать его под руку. Это сильно контрастирует с поведением отца и деда Ким Чен Ына — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые своих жен не демонстрировали.

Эксперты предполагают, что группа «влиятельных дам Ким Чен Ына» могла недавно пополниться пятым членом. На одном из последних мероприятий рядом с вождем неотлучно находилась неизвестная зарубежным экспертам дама средних лет, которая выполняла роль личного секретаря Кима. Но о ней не известно практически ничего, даже имя.

Пхеньян на распутье

Итак, несколько дней назад «железная леди Страны чучхе» возглавила МИД КНДР, а также стала кандидатом в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, что спровоцировало самые разные предположения. К чему готовится Северная Корея? Звучат самые разные версии — от грядущего обострения обстановки на Корейском полуострове до разворота в сторону диалога с соседями и Вашингтоном.

Известный американский «ястреб» Джон Болтон, который при Дональде Трампе некоторое время занимал пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, с пессимизмом воспринял повышение Чхве.

Назначение Чхве Сон Хи министром иностранных дел означает, что Пхеньян полностью отказался от идеи решить ядерную проблему КНДР дипломатическим путем, — уверен Болтон.

С ним согласен и бывший специалист Госдепартамента США по вопросам нераспространения Марк Фитцпатрик, который несколько раз встречался с Чхве на переговорах. Он не увидел у этой «железной леди» склонностей к поиску компромиссов. Американец называет ее очень жестким переговорщиком «без каких-либо человеческих черт».

Некоторые южнокорейские эксперты также считают, что Чхве будет реализовывать линию Пхеньяна, которая стремится отвечать на давление еще большим давлением, на силу — еще большей силой.

Правда, хватает и других точек зрения, в том числе в США. Там обращают внимание, что Чхве является одним из лучших экспертов КНДР по Соединенным Штатам, а потому ее назначение может быть признаком готовности к диалогу с Вашингтоном.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Чхве Сон Хи

Так считает и южнокорейский депутат Тхэ Ён Хо — тот самый перебежчик из Северной Кореи, который в конце 1970-х учился вместе с Чхве в Китае.

Чхве Сон Хи имеет свои каналы прямого общения с Ким Чен Ыном и находится в том положении, когда может напрямую лично влиять на процесс принятия политических решений и выработку стратегии переговоров, — считает старый знакомый Чхве. — Высока вероятность, что нас ждет повторение ситуации 2017–2018 годов, когда КНДР сначала повысит уровень напряженности, пойдет на некоторые провокации, а затем, доведя накал до предела, сделает резкий разворот, предложив возобновить диалог. Вполне возможно, что для реализации этой линии Чхве Сон Хи и назначена главой МИД КНДР. А потому нам стоит уже сейчас готовиться к возможным переговорам с Пхеньяном.

По прогнозам южнокорейского депутата, разворот Пхеньяна в сторону переговорного процесса может начаться с 2023 года.

Но в Министерстве объединения Южной Кореи предпочитают не торопиться с выводами.

Исходя из нашего опыта, мы не готовы утверждать, что назначением кого-либо на конкретный пост Пхеньян дает сигнал другим странам о своих намерениях в сфере внешней политики, — поделился на условиях анонимности источник в министерстве Республики Корея.

По мнению чиновника, Чхве будет реализовывать в первую очередь волю и планы Ким Чен Ына, а ее личные качества вряд ли способны всерьез повлиять на ситуацию.

Источник в российских дипломатических кругах предложил подождать развития событий и только после этого строить прогнозы.