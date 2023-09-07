Япония запустила ракету-носитель с первым лунным посадочным модулем

Фото: Global Look Press

Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Прямую трансляцию пуска ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск модуля ранее постоянно откладывался из-за плохих погодных условий.

Японский посадочный модуль имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его предназначением является изучение кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также имеет специальную камеру, позволяющую измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на поверхности спутника Земли.

Данные, которые получит аппарат, предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы NASA Artemis. В сотрудничестве с NASA был создан рентгеновский телескоп XRISM, который должна вывести на орбиту ракета-носитель.

При успешной посадке аппарата на Луне Япония станет пятой страной в мире, добившейся этого. Ранее такое делали СССР, США, Китай и Индия.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что потеря автоматической станции «Луна-25» не является поводом прекращать освоение естественного спутника Земли. Он добавил, что в науке нельзя останавливаться, а лунная миссия будет продолжена. Борисов отметил, что полученные знания необходимы для будущих полетов в дальний космос.