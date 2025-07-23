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23 июля 2025 в 11:42

Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете

SCMP: японец десять лет прятал в квартире тело умершей матери из-за социофобии

В Японии полицейские задержали 60-летнего Такехису Мияваки, который утаивал информацию о смерти его 95-летней матери из-за социофобии, сообщает South China Morning Post. По данным издания, труп женщины нашли в туалете ее квартиры спустя десять лет после смерти.

Полиция Японии арестовала 60-летнего мужчину после того, как тело его 95-летней матери было обнаружено в ее квартире, где оно пролежало 10 лет. Такехиса Мияваки рассказал полиции, что его мать умерла уже давно, но не сообщил об этом из-за социофобии, — говорится в материале.

Сам Мияваки безработный и не имеет постоянного домашнего адреса. В мае его встретил на улице госслужащий, заметив, что мужчина хромает. Во время разговора чиновник спросил о матери Мияваки, но тот подозрительно отказался говорить о ней хоть что-либо. Сотрудник передал всю информацию в полицию.

Полицейские вскрыли квартиру матери фигуранта. Внутри все оказалось завалено мусором, а в туалете лежал мумифицированный труп женщины. Признаков насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. Позже Мияваки признался, что не стал сообщать о ее смерти из-за социофобии.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины в 15 километрах от побережья острова Ко Сичанг, известного среди местных жителей как «остров Удачи». Труп прибило прямо к берегу. Прибывшие на место специалисты извлекли из воды сильно разложившееся тело мужчины, которое, по предварительной оценке, находилось в воде около 10 дней.

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