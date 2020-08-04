В конфиденциальном докладе ООН, выдержки из которого попали в СМИ, говорится, что Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие и могла создать миниатюрные ядерные устройства. Эксперты не исключают такой вариант, но подчёркивают: эта информация не повлечёт за собой каких-либо политических последствий для Пхеньяна.

Промежуточный вариант доклада по КНДР, с содержанием которого ознакомилось агентство Reuters, должен был быть представлен на рассмотрение Комитету по исполнению санкций в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН. Его авторы ссылаются на информацию ряда неназванных стран, согласно которой последние шесть ракетных пусков могли помочь Пхеньяну создать миниатюрные ядерные устройства. При этом последние испытания в КНДР проводились в 2017 году, в то время как авторы доклада сообщают, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.

В частности, одна страна, на данных которой авторы основывались при подготовке документа, отмечает усилия Северной Кореи по обогащению урана и по строительству экспериментального легководного реактора. Также, по оценкам неназванного государства, полигон для ядерных испытаний в Пунгере, демонстративно взорванный КНДР в мае 2018 года, на самом деле не был уничтожен. Система тоннелей в горе Мантап, из которой и состоит полигон, пострадала лишь частично: несущие стены уцелели. На её восстановление потребуется до трёх месяцев, после чего КНДР вновь сможет приступить к ядерным испытаниям.

Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Положения доклада от 2020 года во многом повторяют те утверждения, которые фигурировали в аналогичном документе годом ранее. Тогда авторы доклада также ставили под сомнение тот факт, что Пхеньян полностью свернул свою ядерную программу и выражали обеспокоенность возможной «разморозкой её опасных составляющих» из-за отсутствия прогресса в переговорах с США. С учётом того, что Вашингтон и Пхеньян не проводили встреч на высшем уровне после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года, обеспокоенность авторов доклада имеет под собой основания.

Как отметил в беседе с NEWS.ru профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, обвинения в адрес КНДР неоднократно озвучивались в течение последних полутора лет. Несмотря на наступившее затишье, Пхеньян, по словам эксперта, так и не получил того, ради чего так активно разрабатывал свою ядерную программу: никакого соглашения с США или другими странами не было достигнуто. Поскольку ядерное оружие — это главный козырь страны на переговорах, она и продолжает какие-то разработки.

Судя по всему, Трамп заморозил переговоры с КНДР, поскольку не смог добиться желаемого и переключился на Китай. Я думаю, что доклад ООН — это хороший повод для США вернуться к атаке на КНДР и обвинить Пхеньян в том, что он не выполняет своих обещаний, но КНДР, естественно, ответит, что и другие страны также не выполняют свои обещания. Так что мы возвращаемся к исходной позиции. Алексей Маслов профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба "Валдай" Константин Асмолов назвал в беседе с NEWS.ru, озвученные в докладе ООН обвинения в адрес КНДР рядовой ситуацией. При этом эксперт подчеркнул, что Пхеньян действительно мог создать миниатюрные ядерные устройства, однако никто официально не запрещал КНДР заниматься подобными разработками.

kcnawatch. co/Global Look Press