В конфиденциальном докладе ООН, выдержки из которого попали в СМИ, говорится, что Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие и могла создать миниатюрные ядерные устройства. Эксперты не исключают такой вариант, но подчёркивают: эта информация не повлечёт за собой каких-либо политических последствий для Пхеньяна.
Промежуточный вариант доклада по КНДР, с содержанием которого
В частности, одна страна, на данных которой авторы основывались при подготовке документа, отмечает усилия Северной Кореи по обогащению урана и по строительству экспериментального легководного реактора. Также, по оценкам неназванного государства, полигон для ядерных испытаний в Пунгере, демонстративно взорванный КНДР в мае 2018 года, на самом деле не был уничтожен. Система тоннелей в горе Мантап, из которой и состоит полигон, пострадала лишь частично: несущие стены уцелели. На её восстановление потребуется до трёх месяцев, после чего КНДР вновь сможет приступить к ядерным испытаниям.
Положения доклада от 2020 года во многом повторяют те утверждения, которые фигурировали в аналогичном документе годом ранее. Тогда авторы доклада также ставили под сомнение тот факт, что Пхеньян полностью свернул свою ядерную программу и выражали обеспокоенность возможной «разморозкой её опасных составляющих» из-за отсутствия прогресса в переговорах с США. С учётом того, что Вашингтон и Пхеньян не проводили встреч на высшем уровне после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года, обеспокоенность авторов доклада имеет под собой основания.
Как отметил в беседе с NEWS.ru профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, обвинения в адрес КНДР неоднократно озвучивались в течение последних полутора лет. Несмотря на наступившее затишье, Пхеньян, по словам эксперта, так и не получил того, ради чего так активно разрабатывал свою ядерную программу: никакого соглашения с США или другими странами не было достигнуто. Поскольку ядерное оружие — это главный козырь страны на переговорах, она и продолжает какие-то разработки.
Судя по всему, Трамп заморозил переговоры с КНДР, поскольку не смог добиться желаемого и переключился на Китай. Я думаю, что доклад ООН — это хороший повод для США вернуться к атаке на КНДР и обвинить Пхеньян в том, что он не выполняет своих обещаний, но КНДР, естественно, ответит, что и другие страны также не выполняют свои обещания. Так что мы возвращаемся к исходной позиции.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба "Валдай" Константин Асмолов назвал в беседе с NEWS.ru, озвученные в докладе ООН обвинения в адрес КНДР рядовой ситуацией. При этом эксперт подчеркнул, что Пхеньян действительно мог создать миниатюрные ядерные устройства, однако никто официально не запрещал КНДР заниматься подобными разработками.
Разговоры о том, что Северная Корея модернизировала ядерные устройства и имеет ракету с ядерной боеголовкой, ведутся давно. Доклады ООН выходят с определённой периодичностью, политических последствий от данного документа для КНДР не будет. Те, кто не любит Пхеньян, так и будут его не любить. Те же, кто знает ситуацию в Северной Корее или сочувствует ей, просто в него не поверят.
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