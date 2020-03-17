Фото: Du Xiaoyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прибывающие в Гонконг из зарубежных государств пассажиры будут обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. Об этом заявила глава администрации специального административного района КНР Кэрри Лам.

Эта мера вступит в силу с 19 марта и не будет касаться тех людей, которые приезжают из континентальной части Китая, Макао или Тайваня.

В ходе еженедельного пресс-брифинга политик призвала жителей города отказаться от всех поездок, которые возможно перенести.

На территории Гонконга подтверждено 157 случаев заражения коронавирусом нового типа, четыре пациента скончались, писал NEWS.ru.

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