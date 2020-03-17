https://static.news.ru/photo/1057c30e-680e-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прибывающие в Гонконг из зарубежных государств пассажиры будут обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. Об этом заявила глава администрации специального административного района КНР Кэрри Лам.

Эта мера вступит в силу с 19 марта и не будет касаться тех людей, которые приезжают из континентальной части Китая, Макао или Тайваня.

Hong Kong to quarantine all people entering the city from Thursday https://t.co/yVVOZYyssl pic.twitter.com/bOR0Fz42wX — Reuters World (@ReutersWorld) March 17, 2020

В ходе еженедельного пресс-брифинга политик призвала жителей города отказаться от всех поездок, которые возможно перенести.

На территории Гонконга подтверждено 157 случаев заражения коронавирусом нового типа, четыре пациента скончались, писал NEWS.ru.