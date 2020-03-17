Прибывающие в Гонконг из зарубежных государств пассажиры будут обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. Об этом заявила глава администрации специального административного района КНР Кэрри Лам.
Эта мера вступит в силу с 19 марта и не будет касаться тех людей, которые приезжают из континентальной части Китая, Макао или Тайваня.
Hong Kong to quarantine all people entering the city from Thursday— Reuters World (@ReutersWorld)
https://t.co/yVVOZYyssl pic.twitter.com/bOR0Fz42wX March 17, 2020
В ходе еженедельного пресс-брифинга политик призвала жителей города отказаться от всех поездок, которые возможно перенести.
На территории Гонконга подтверждено 157 случаев заражения коронавирусом нового типа, четыре пациента скончались, писал NEWS.ru.
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