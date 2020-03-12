80-летний мужчина, заражённый COVID-19, скончался в Гонконге. Число жертв коронавируса в специальном административном районе КНР возросло до четырёх.
До инфицирования новым типом вируса у пациента были проблемы со здоровьем. Заражение врачи выявили 26 февраля, с того времени житель города находился на лечении в госпитале. В Гонконге выявлен 131 человек с коронавирусом, 75 уже выписаны из больниц,
Как писал NEWS.ru, российская авиакомпания «Аэрофлот» с 7 марта временно приостановила полёты в Гонконг из Москвы.
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