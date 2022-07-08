Власти Японии сообщили о тяжелом состоянии Синдзо Абэ

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Синдзо Абэ

Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения расценивается как тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японcкого правительства Фумио Кисида. Как пишет РИА Новости, сразу после ранения Абэ был в сознании, но в процессе транспортировки его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Его ранили в шею и грудь.

Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое, — отметил Кисида.

В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, пишет агентство Kyodo. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло во время уличного выступления политика в городе Нара в ходе предвыборной кампании. По имеющимся данным, два выстрела были совершены со спины. Подозреваемый, 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, задержан. Мотивы его действий не называются.