Власти Японии намерены ещё на месяц продлить режим ЧС

https://static.news.ru/photo/3e9e0108-8b93-11ea-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/Global Look Press

Правительство Японии 4 мая намерено принять официальное решение о продлении на месяц срока действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране. Об этом сообщил премьер-министр Синдзо Абэ.

Я поручил проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны в качестве меры по противодействию распространения вируса, — цитирует ТАСС Абэ.

Глава японского правительства ввёл режим ЧС по всей стране с 16 апреля до 6 мая. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Японии в настоящее время составляет более 15 тысяч, зафиксировано 468 летальных исходов.

Как писал NEWS.ru, накануне на встрече с генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи Синдзо Абэ сделал заявление о продлении режима чрезвычайной ситуации. Принять окончательное решение по этому вопросу премьер-министр намерен был после того, как выслушает мнения экспертов. Режим ЧС, по его словам, необходимо продлить либо до конца мая, либо до 6 июня.