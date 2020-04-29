В Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации

Японский премьер-министр Синдзо Абэ считает, что в стране должен быть продлён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введён на фоне пандемии коронавируса.
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с генеральным секретарём правящей Либерально- демократической партии Тосихиро Никаи, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.
Принимать окончательное решение по этому вопросу премьер-министр будет после того, как выслушает мнения экспертов. Режим ЧС может быть продлён до конца мая или до 6 июня,
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио нельзя будет провести в 2021 году, если пандемию коронавируса не получится победить.
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