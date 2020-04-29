В Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации

https://static.news.ru/photo/fc7025c0-8ac7-11ea-aa1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японский премьер-министр Синдзо Абэ считает, что в стране должен быть продлён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введён на фоне пандемии коронавируса.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с генеральным секретарём правящей Либерально- демократической партии Тосихиро Никаи, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Принимать окончательное решение по этому вопросу премьер-министр будет после того, как выслушает мнения экспертов. Режим ЧС может быть продлён до конца мая или до 6 июня, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио нельзя будет провести в 2021 году, если пандемию коронавируса не получится победить.