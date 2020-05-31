Власти планируют разрешить въезд в Японию некоторым иностранцам

https://static.news.ru/photo/a8e17006-a3dd-11ea-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Власти Японии изучают возможность открытия въезда в страну для граждан определённых государств, где уровень распространения коронавирусной инфекции оказался низким.

Правительство может разрешить принимать путешествующих по бизнес-вопросам жителей Таиланда, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии в ближайшие месяцы, уточняет Reuters. Для въезда они должны будут сдать два отрицательных анализа на наличие инфекции в организме. На территории Японии их перемещения будут ограничены, пользоваться общественным транспортом им запретят.

В Стране восходящего солнца постепенно снимают ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19. В Токио 1 июня вновь открылись школы, кинотеатры, спортивные клубы и универмаги.

В феврале японские власти запретили въезд иностранцев в попытке сдержать распространение коронавируса. С начала пандемии в Японии было выявлено 17 597 пациентов с COVID-19, жертвами инфекции стали 905 человек, писал NEWS.ru.