Власти Пекина провели тест на коронавирус все работникам рынка «Синьфади»

https://static.news.ru/photo/0b678b9e-ada1-11ea-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sui Meng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пекинские власти распорядились провести тестирование на коронавирус всем работникам рынка «Синьфади». Такое решение было принято после выявления на доске для разделывания лосося молекул заболевания.

Тест на нуклеиновую кислоту коронавируса обязательно должны пройти все работники рынка «Синьфади», все жители расположенных возле рынка жилых комплексов… Лица, которые имели какие-либо тесные контакты с рынком с 30 мая, должны добровольно сообщить об этом по месту работу и проживания, а также обратиться в медучреждения для проведения теста на коронавирус, — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо этого, чиновники провели экстренное совещание с мэром города Чэнь Цзинином и секретарём горкома Цай Цзи. На нём они обсудили способы по предотвращению распространения коронавируса.

Как информировал NEWS.ru, Китай поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ.