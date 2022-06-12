Власти Пекина назвали «свирепой» новую вспышку коронавируса в городе

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Власти Пекина назвали «свирепой» новую вспышку коронавируса в городе, очагом распространения которой стал бар в одном из самых населенных и престижных районов столицы Чаоян, передает ТАСС. Из 166 инфицированных 145 посещали бар Heaven, расположенный в районе. В связи с этим было принято решении о массовом тестировании всех жителей района.

Жители крупнейшего района Пекина Чаоян с населением 3,5 млн человек в период с 13 по 15 июня пройдут тестирование на коронавирус на фоне локальной вспышки заболевания <...> По данным на воскресенье, выявлено 166 заразившихся, связанных с этим заведением. Из них 145 — посетители бара, двое — сотрудники, еще 19 — лица, имевшие контакты с посетителями, — сообщает ТАСС.

Специалисты из Уппсальского университета в Швеции ранее открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Ученые не исключают, что он распространится и среди людей.

Ранее ученые из американского Национального института аллергий и инфекционных заболеваний рассказали, что смертельно опасные аллергии могут снизить риск возникновения коронавируса. В частности, речь идет об аллергии на арахис и морепродукты.