Смертельно опасная аллергия может спасти от коронавируса

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Лабораторные исследования

Ученые из американского Национального института аллергий и инфекционных заболеваний пришли к выводу, что ряд пищевых аллергий, представляющих опасность для жизни, способны снизить риск заболевания COVID-19. Сообщение было опубликовано в пресс-релизе организации.

Исследование было проведено среди четырех тысяч жителей США. Согласно его результатам, аллергическая реакция на арахис, морепродукты и ряд других пищевых изделий снижает риск заражения коронавирусом на 50%.

Специалисты связывают этот факт со снижением уровня ангиотензинпревращающего фермента (ACE2). Именно через эти рецепторы коронавирусная инфекция попадает в клетки организма.

Также ученые обнаружили, что дети до 12 лет могут быть подвержены заболеванию в той же степени, что и взрослые.

«Результаты исследования подчеркивают важность вакцинации детей и организации прочих мер здравоохранения для предотвращения их заражения SARS-CoV-2, тем самым защищая от вируса как детей, так и уязвимых членов семьи», — рассказал директор Национального института Энтони Фаучи.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Мунивер Гафарова заявила, что симптомы коронавирусной инфекции со временем будут проявляться все слабее.