Власти Малайзии не решились на введение тотального карантина

https://static.news.ru/photo/0dbc4b8a-07da-11eb-9d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chong Voon Chung/XinHua/Global Look Press

Глава правительства Малайзии Мухиддина Яссина заявил, что власти страны не будут вводить общенациональный карантин из-за роста числа новых случаев COVID-19, но приведут в действие ограничения по передвижению в регионах с самой негативной статистикой.

По словам премьер-министра, в районах Малайзии, где рост заболеваемости не такой серьёзный, экономическая и социальная деятельность может продолжиться, но с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Яссина подчеркнул, что национальный карантин может негативно сказаться на экономике страны, передаёт РИА Новости.

В Малайзии за время пандемии выявлено 13 504 случая COVID-19 при 141 летальном исходе.

Как писал NEWS.ru, в соседней с Малайзией Индонезии обнаружили самый серьёзный штамм коронавируса.