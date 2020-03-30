https://static.news.ru/photo/046bce5c-7293-11ea-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mou Yu/Xinhua/Global Look Press

Из-за быстрого распространения коронавирусной иннфекции по всему миру, внешняя торговля КНР может понести ещё большие убытки. Из-за этого в Китае готовят контрмеры по укреплению международных цепочек поставок. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации Китая Синь Гобинь.

Из-за усиливающейся в мире пандемией ситуация в области внешнеторговых отношений Китая может еще более ухудшиться. Нам необходимо внимательно следить за происходящими изменениями и в кратчайшие сроки подготовить ответные решения, — приводит слова Синь Гобиня ТАСС.

Замминистра отметил, что в первую очередь цепочки поставок будут укрепляться в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение и электроника. Чиновник также отметил, что КНР продолжает увеличивать экспорт медицинской продукции и способствовать стабилизации глобальных рынков.

Мы особо тесно взаимодействуем с некоторыми регионами, где наблюдается быстрое распространение коронавируса. Это неизбежно отразится на китайском экспорте, — уточнил замминистра.

За первые два месяца 2020 года внешний товарооборот Китая упал на 11% и составил $591,9 млрд. Импорт сократился на 4%, до отметки в $299,5 млрд. При этом отрицательное сальдо за два месяца составило $7,1 млрд, в то время как в январе и феврале 2019 года оно было положительным и составляло порядка $43,7 млрд.

В Китае вылечились от коронавирусной инфекции 93% всех заражённых, в больницах в настоящее время находятся 2396 человек. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. По последним данным, в материковом Китае число подтверждённых случаев заражения достигло 81 470, при этом 75 770 заболевших излечились.

Как писал NEWS.ru, ранее промышленные предприятия Китая почти полностью восстановили работу.