Власти Гонконга хотят раздать людям деньги без повода

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Жителям Гонконга раздадут специальные купоны на сумму пять тысяч гонконгских долларов (около 47 тысяч рублей). Это должно стимулировать потребление в городе.

Местные власти собираются выделить на эту программу 36 млрд гонконгских долларов. В результате купоны выдадут примерно 7,2 млн жителям.

Программа рассчитана на пять месяцев, в каждый из которых люди будут получать по тысяче гонконгских долларов (около 9,5 тысячи рублей), передаёт Hong Kong Free Press.

Аналогичная программа действовала в городе в феврале 2020 года. Тогда местным жителям выдавали по 10 тысяч гонконгских долларов (около 95 тысяч рублей).

За 2020 год экономика Гонконга сократилась на 6,1% — это крупнейшее падение в истории города. Однако эксперты считают, что за 2021 год ВВП Гонконга вырастет на 3,5–5,5%.

Ранее ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров заявил, что российскому государству следует начать активные вливания средств в экономику, используя средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, если власти продолжат держаться за эти «фонды будущего», само будущее может и не наступить, писал NEWS.ru.