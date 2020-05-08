В Южной Корее выявили 34 новых случая коронавируса впервые с апреля

https://static.news.ru/photo/75d7a136-927f-11ea-a43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

В Южной Корее зафиксирован самый масштабный прирост заболевших коронавирусом за сутки с 9 апреля. В стране выявили 34 инфицированных.

Всего COVID-19 перенесли 10 874 человек. Жертвами инфекции стали 256 пациентов. Новую вспышку заболевания эксперты связали с открытием ночных клубов, передаёт «Газета.ру».

Ранее, как писал NEWS.ru, власти корейской столицы экстренно закрыли все клубы и бары Сеула, столкнувшись со вспышкой коронавирусной инфекции в ночных заведениях. Предположительно, COVID-19 распространился от 29-летнего корейца, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Среди 18 новых пациентов с COVID-19 сразу 17 контактировали с ним тогда.