В Южной Корее рассказали о вероятной нехватке зерновых в КНДР

https://static.news.ru/photo/70bd9752-99a3-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner, via imago-images.de/Global Look Press

Северная Корея в 2020 году может столкнуться с нехваткой порядка 860 тысяч тонн зерновых, пандемия коронавируса, вероятно, лишь усугубит ситуацию. Такой прогноз сделали специалисты южнокорейского Министерства объединения.

Выводы экспертов основаны на более ранней оценке северокорейского института, подсчитавшего, что в 2019 году в КНДР было произведено около 4,64 млн тонн зерна. Это на 5,5 млн тонн меньше минимального количества, необходимого населению страны, передаёт Yonhap.

Ситуация усугубляется тем, что в январе Пхеньян решил закрыть границу с Китаем, чтобы обезопасить жителей, «заблокировав» распространение COVID-19. По мнению наблюдателей, такой подход препятствует импорту зерна.

Пока ещё слишком рано оценивать влияние коронавируса на производство зерна в КНДР, но, похоже, он серьёзно подрывает импорт материалов, включая зерно извне, — заявил собеседник агентства.

Чиновник отметил, что ситуация с нехваткой продовольствия в Северной Корее, как ожидается, сохранится. При этом признаков облегчения предпринятых из-за пандемии мер специалисты не наблюдают.

Как писал NEWS.ru, Министерство сельского хозяйства США предрекло России мировое лидерство по экспорту пшеницы. По оценкам ведомства, в 2020–2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы и стать лидером по объёму экспортируемого злака.