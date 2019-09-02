56 студентов были доставлены в больницу южнокорейского города Тэгу. Причиной госпитализации стала предполагаемая утечка газа.
По данным представителей экстренных служб, учащиеся почувствовали запах газа, когда в аудитории было порядка 800 человек. У некоторых из них началась рвота, сообщает агентство
56 students hospitalized following gas leak— Yonhap News Agency (@YonhapNews)
https://t.co/UWPzqtISUv September 2, 2019
После медицинского обследования большинство студентов вернулось в учебное заведение. Причины случившегося выясняют правоохранители. Утечка могла произойти на расположенной рядом стройке.
Ранее News.ru сообщал, что в американском штате Флорида после утечки газа прогремел взрыв в торговом центре. В результате здание частично обрушилось.