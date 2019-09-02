Фото: Berti HANNA/Global Look Press

56 студентов были доставлены в больницу южнокорейского города Тэгу. Причиной госпитализации стала предполагаемая утечка газа.

По данным представителей экстренных служб, учащиеся почувствовали запах газа, когда в аудитории было порядка 800 человек. У некоторых из них началась рвота, сообщает агентство Yonhap.

После медицинского обследования большинство студентов вернулось в учебное заведение. Причины случившегося выясняют правоохранители. Утечка могла произойти на расположенной рядом стройке.

Ранее News.ru сообщал, что в американском штате Флорида после утечки газа прогремел взрыв в торговом центре. В результате здание частично обрушилось.

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