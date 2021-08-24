С фейерверками и без людей: открытие токийской Паралимпиады в условиях ЧП

В Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры, которые пройдут до 5 сентября. Церемония открытия прошла без зрителей, поскольку в Токио действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Участие в празднике приняли 163 сборные, команды ещё 20 стран отказались присутствовать на спортивном параде. Знаменосцами сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) были 10-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на полтора километра Елена Паутова. Как прошёл спортивный праздник без зрителей — в фотоподборке NEWS.ru