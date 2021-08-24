С фейерверками и без людей: открытие токийской Паралимпиады в условиях ЧП

В Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры, которые пройдут до 5 сентября. Церемония открытия прошла без зрителей, поскольку в Токио действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Участие в празднике приняли 163 сборные, команды ещё 20 стран отказались присутствовать на спортивном параде. Знаменосцами сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) были 10-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на полтора километра Елена Паутова. Как прошёл спортивный праздник без зрителей — в фотоподборке NEWS.ru
Церемония открытия на Олимпийском стадионе. Карин Морисаки (слева), пауэрлифтинг, Юи Камиджи, теннисистка на колясках, и Сюнсуке Учида, парабочча, зажгли Олимпийский огонь
Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press
На стадионе поднят олимпийский флаг
Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ПКР) знаменосцы Елена Паутова и Андрей Вдовин
Павел Бедняков/РИА Новости
Спортсмены собираются на церемонии открытия на стадионе
Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press
Артисты выступают на церемонии открытия
Zhang Cheng/Global Look Press
Паралимпийская делегация Китая
Cai Yang/Global Look Press
Паралимпийские игры в Токио-2020
Simon HastegÃ…Rd/Global Look Press
Паралимпийский символ держат танцоры на церемонии открытия
Marcus Brandt/Global Look Press
Фейерверк взорвался над Олимпийским стадионом
Xiong Qi/Global Look Press
Фейерверк над Олимпийским стадионом
Du Xiaoyi/Global Look Press
Волонтеры держат флаги стран участниц на церемонии открытия
Павел Бедняков/РИА Новости