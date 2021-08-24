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С фейерверками и без людей: открытие токийской Паралимпиады в условиях ЧП
Азия

С фейерверками и без людей: открытие токийской Паралимпиады в условиях ЧП

18:10, 24 августа 2021
Фото: Xiong Qi/Global Look Press
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В Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры, которые пройдут до 5 сентября. Церемония открытия прошла без зрителей, поскольку в Токио действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Участие в празднике приняли 163 сборные, команды ещё 20 стран отказались присутствовать на спортивном параде. Знаменосцами сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) были 10-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на полтора километра Елена Паутова. Как прошёл спортивный праздник без зрителей — в фотоподборке NEWS.ru

Церемония открытия на Олимпийском стадионе. Карин Морисаки (слева), пауэрлифтинг, Юи Камиджи, теннисистка на колясках, и Сюнсуке Учида, парабочча, зажгли Олимпийский огонь

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

На стадионе поднят олимпийский флаг

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ПКР) знаменосцы Елена Паутова и Андрей Вдовин

Павел Бедняков/РИА Новости

Спортсмены собираются на церемонии открытия на стадионе

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Артисты выступают на церемонии открытия

Zhang Cheng/Global Look Press

Паралимпийская делегация Китая

Cai Yang/Global Look Press

Паралимпийские игры в Токио-2020

Simon HastegÃ…Rd/Global Look Press

Паралимпийский символ держат танцоры на церемонии открытия

Marcus Brandt/Global Look Press

Фейерверк взорвался над Олимпийским стадионом

Xiong Qi/Global Look Press

Фейерверк над Олимпийским стадионом

Du Xiaoyi/Global Look Press

Волонтеры держат флаги стран участниц на церемонии открытия

Павел Бедняков/РИА Новости

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