В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения

https://static.news.ru/photo/4e8fef10-8960-11eb-b5bf-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

На территории северо-восточной части Японии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,2. В настоящее время в стране объявили угрозу цунами в один метр. Об этом в субботу, 20 марта, рассказали сотрудники национального метеорологического управления.

Как отметили эксперты, эпицентр землетрясения находился возле побережья в префектуре Мияги. Цунами может быть высотой в один метр. Очаг под дном океана залегал на глубине 60 км.

Информация о пострадавших или погибших отсутствует. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, серию подземных толчков в мексиканском штате Герреро зафиксировала сейсмологическая служба страны. Магнитуда толчков составила от 4,1 до 5,9. Они ощущались даже в столице. В настоящее время власти Мехико обследуют город на предмет разрушений. Об этом сообщила глава столичного правительства Клаудиа Шейнбаум.

По данным властей столицы, сигнал сейсмологической угрозы прозвучал на 95% участков оповещения.