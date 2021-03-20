В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения

На территории северо-восточной части Японии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,2. В настоящее время в стране объявили угрозу цунами в один метр. Об этом в субботу, 20 марта, рассказали сотрудники национального метеорологического управления.
Как отметили эксперты, эпицентр землетрясения находился возле побережья в префектуре Мияги. Цунами может быть высотой в один метр. Очаг под дном океана залегал на глубине 60 км.
Информация о пострадавших или погибших отсутствует. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио,
Как ранее писал NEWS.ru, серию подземных толчков в мексиканском штате Герреро зафиксировала сейсмологическая служба страны. Магнитуда толчков составила от 4,1 до 5,9. Они ощущались даже в столице. В настоящее время власти Мехико обследуют город на предмет разрушений. Об этом сообщила глава столичного правительства Клаудиа Шейнбаум.
По данным властей столицы, сигнал сейсмологической угрозы прозвучал на 95% участков оповещения.