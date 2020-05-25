В Ухани выявили 189 бессимптомных носителей коронавируса

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Китайские врачи в ходе массового скрининга населения города Ухань выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19. Об этом говорится в обнародованных данных местного комитета здравоохранения.

Оперативный штаб дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения города, в котором произошла вспышка коронавируса. В Ухани проживает около 10 миллионов человек. В период с 14 мая по 23 мая было проведено 6 574 093 тестов на COVID-19.

Тестирование является бесплатным и добровольным. Власти решили продлить скрининг до 26 мая, так как некоторые жители не успели его пройти, передаёт РИА Новости.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

9 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.