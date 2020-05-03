Эксперт из РФ оценил данные западной разведки о сокрытии коронавируса в КНР

https://static.news.ru/photo/9e380c30-8d41-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Shunpi/Xinhua/Global Look Press

Доклад разведки западных стран о сокрытии Китаем данных о коронавирусе является попыткой этих государств прикрыть свои промахи в добыче информации, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

Этот доклад — классический пример faith-based intelligence — разведки, базирующейся на вере, а не на фактах. Он не про разведку, а про идеологию, это борьба точек зрения, — заявил он РИА Новости.

Он напомнил, что «Пять глаз» — это наследие Второй мировой войны. Сейчас же, по мнению российского эксперта, «четыре глаза ничего не видят», и только США делятся с ними информацией, как «объедками со стола». Пухов обратил внимание, что Китай, лучше других стран справившийся с пандемией, выходит из кризиса в выигрыше, США на этом фоне стремятся выставить его виновным.

29 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,4 млн человек, более 238 тысяч скончались. В США количество заболевших превысило 1,1 млн. Президент Дональд Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестанет спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.