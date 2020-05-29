В Токио 1 июня начнётся второй этап снятия карантинных ограничений

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В полночь 1 июня японская столица Токио вступит во вторую фазу снятия карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила губернатор Юрико Коикэ.

Во время второго этапа в городе смогут вновь открыться школы, центры репетиторства, спортивные залы, театры, торговые центры и другие точки, не торгующие товарами и услугами первой необходимости, уточняет CNN.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио был отменён 25 мая. Решение о снятии режима ЧС на всей территории Японии было связано с резким сокращением числа новых случаев заражения инфекцией, писал NEWS.ru.