https://static.news.ru/photo/5759ca4a-42a7-11ea-a18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chogo/Xinhua/Global Look Press

Врачи города Лхаса Тибетского автономного округа предполагают, что зафиксировали первый в этой части Китая случай заболевания коронавирусом нового типа.

В настоящее время Тибет является единственной частью КНР, где не регистрировались заражённые 2019-nCoV, передаёт «Интерфакс».

Согласно последним данным, на территории Китая выявлено 6078 случаев заболевания коронавирусом. Из-за него скончались 132 человека, 115 человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Объединённых Арабских Эмиратов подтвердил информацию о госпитализации четырёх граждан Китая из одной семьи, у которых была диагностирован 2019-nCoV.

Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан заявил, что распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале.