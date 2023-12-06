В США заявили о смерти бывшего главы МИД Китая Цинь Гана Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган мог умереть во время допроса

Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, отправленный в отставку в июле 2023 года, мог умереть от пыток или покончить с собой, сообщает американское издание Politico со ссылкой на собственные источники в высших политических кругах Китая. По данным издания, политик мог оказаться в пекинском госпитале после «допроса с пристрастием», проведенного китайскими правоохранительными органами. Официальных сведений о состоянии или местоположении Цинь Гана нет.

Источники утверждают, что Цинь умер либо от самоубийства, либо от пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечат высших руководителей Китая, — говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной отставки и дальнейшей смерти Цинь Гана стала продажа ядерных секретов Китая западным державам. Эта теория подкрепляется фактом пропажи нескольких высших офицеров ракетных войск КНР. Представители западных разведслужб отказались комментировать сведения, полученные американскими журналистами.

В конце октября председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об отстранении Цинь Гана от должности члена Государственного совета Китая. Политик не появлялся на публике с 25 июня, что породило множество слухов. Преемником отправленного в отставку дипломата стал Ван И, ранее уже занимавший пост министра иностранных дел КНР.