В Сингапуре водителя такси посадили в тюрьму за пост о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/cefe84d4-a0ba-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Водитель такси из Сингапура разместил в соцсети Facebook пост о закрытии продовольственных магазинов и призвал людей запасаться продуктами из-за надвигающихся в связи с пандемией коронавируса ограничений. Суд приговорил мужчину к четырём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме за распространение ложной информации.

Своё сообщение 40-летний Кеннет Лай Ён Хи удалил через 15 минут после публикации в закрытой группе численностью около 7500 человек. Несмотря на это, прокурор настаивала на тюремном заключении, так как такой приговор, по её мнению, удержит других от совершения подобных действий, передаёт Reuters.

Жителей Сингапура в начале пандемии COVID-19 охватила паника. Для тех, кто распространяет дезинформацию о закрытии магазинов и нехватке продовольствия, были предусмотрены жёсткие наказания.

Психологическая борьба, направленная на подавление страха и истерии, так же важна, как и борьба с распространением COVID-19, — заявила прокурор Дебора Ли.

В Сингапуре распространение ложной информации наказывается штрафом в размере до $7000 или лишением свободы сроком до трёх лет. В определённых случаях могут применяться оба наказания.

Группа учёных из Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Медицинской академии Сингапура провела исследование. Они выяснили, что спустя 11 дней после начала болезни коронавирусом пациенты не могут заразить других людей, писал NEWS.ru.