В Сингапуре водителя такси посадили в тюрьму за пост о коронавирусе

Водитель такси из Сингапура разместил в соцсети Facebook пост о закрытии продовольственных магазинов и призвал людей запасаться продуктами из-за надвигающихся в связи с пандемией коронавируса ограничений. Суд приговорил мужчину к четырём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме за распространение ложной информации.
Своё сообщение 40-летний Кеннет Лай Ён Хи удалил через 15 минут после публикации в закрытой группе численностью около 7500 человек. Несмотря на это, прокурор настаивала на тюремном заключении, так как такой приговор, по её мнению, удержит других от совершения подобных действий,
Жителей Сингапура в начале пандемии COVID-19 охватила паника. Для тех, кто распространяет дезинформацию о закрытии магазинов и нехватке продовольствия, были предусмотрены жёсткие наказания.
Психологическая борьба, направленная на подавление страха и истерии, так же важна, как и борьба с распространением COVID-19, — заявила прокурор Дебора Ли.
В Сингапуре распространение ложной информации наказывается штрафом в размере до $7000 или лишением свободы сроком до трёх лет. В определённых случаях могут применяться оба наказания.
Группа учёных из Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Медицинской академии Сингапура провела исследование. Они выяснили, что спустя 11 дней после начала болезни коронавирусом пациенты не могут заразить других людей, писал NEWS.ru.
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