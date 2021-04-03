В Мьянме с начала февраля погибли 564 человека

В результате столкновений силовиков с участниками акций протеста в Мьянме с 1 февраля погибли 564 человека. Об этом говориться на сайте Ассоциации помощи политическим заключённым в Мьянме.

По состоянию на 4 апреля 564 человека убиты в результате переворота, — указано в сообщении.

Правозащитники установили, что под стражей находятся 2667 человек, 38 из них приговорены к лишению свободы. Силовики намерены арестовать ещё 425 демонстрантов, на них уже выписаны ордеры.

По данным благотворительного фонда Save the Children, при разгоне антиправительственных демонстраций в стране погибли не менее 43 детей. Об этом сообщает газета The Irrawaddy.

Как писал NEWS.ru, 27 марта жертвами протестов в Мьянме стали минимум 80 человек, среди них двое детей. Силовики подавляли шествия в разных городах страны.

Госпереворот в Мьянме произошёл 1 февраля. Тогда президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи, который фактически возглавлял правительство, были задержаны военными. На год введено чрезвычайное положение. Новые выборы пройдут после его отмены. Военные намерены изменить состав избирательной комиссии и проверить выборы, которые состоялись в 2020 году.