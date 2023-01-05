В МИД Китая отрицают сокрытие информации о ситуации с COVID-19 в стране Представитель МИД Китая Мао: Пекин полностью передает данные о ситуации с COVID-19 в ВОЗ

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Власти Китая в полной мере предоставляют Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о распространении коронавируса, вопреки утверждению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, заявила в ходе брифинга представитель МИД КНР Мао Нин. Она напомнила, что ранее представители организации неоднократно выражали удовлетворение по вопросу сотрудничества с Китаем в сфере борьбы с вирусом. Дипломат подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в Китае под контролем, передает ТАСС.

Факты подтверждают, что китайская сторона всегда поддерживает тесные контакты с ВОЗ, следуя принципу прозрачности, открытости, действуя своевременно и в соответствии с законом. <...> Не надо принимать по отношению к Китаю дискриминирующие меры, оказывая негативное влияние на регулярные межличностные контакты и сотрудничество между странами, — сказала представитель китайского дипведомства.

4 января Райан заявил, что китайские власти предоставляют только часть информации о госпитализации и летальных исходах от коронавирусной инфекции в стране. Он подчеркнул, что Китаю были даны рекомендации ускориться в предоставлении информации, а также активизировать секвенирование вируса.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.