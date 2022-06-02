В КНР назвали четыре российские контрмеры на расширение НАТО Профессор Ван Сяньцзюй заявил о наличии у России четырёх контрмер против расширения НАТО

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Профессор Народного университета Китая Ван Сяньцзюй заявил, что Россия использует контрмеры на возможное расширение НАТО. Их как минимум четыре, отметил он в статье, опубликованной изданием «Хуаньцю шибао».

Ван Сяньцзюй считает, что Россия противостоит расширению НАТО посредством многосторонних контрмер, о чём свидетельствуют последние действия Москвы.

Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения Альянса повлечёт за собой серьёзные последствия, — указал автор публикации.

В качестве второй меры автор назвал шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а третьей — усиление внимания Москвы на взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей, — пояснил профессор.

По его мнению, четвёртым шагом является всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Всё большее значение роли объединения Россия придаёт перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций Запада, уверен Ван Сяньцзюй.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия обозначила НАТО меры, которые примет в случае угрозы её безопасности. По его словам, Москва располагает всем набором военно-технических мер, которые будут немедленно реализованы при опасности.