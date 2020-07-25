В КНДР выявили первого человека с подозрением на коронавирус

https://static.news.ru/photo/01fb8c62-cec7-11ea-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СМИ Северной Кореи сообщили о первом официальном случае подозрения на инфицирование коронавирусом. Анализы пациента показали неопределённый результат.

После сообщения организации по борьбе с эпидемией в КНДР было созвано экстренное заседание, на котором присутствовал северокорейский лидер Ким Чен ЫН, сообщает ЦТАК.

В период, когда интенсивно развёртывается противоэпидемическая работа для последовательного пресечения проникновения пандемии, угрожающей человечеству мировым наихудшим бедствием, в городе Кэсон произошло чрезвычайное событие — перебежчик на юг с подозрением на заражение злокачественным вирусом спустя три года, 19 июля незаконно пересёк демаркационную линию и вернулся к себе домой, — передаёт агентство.

Отмечается, что пациент изолирован и идёт работа по выявлению всех его контактов. Город Кэсон, как пишет ЦТАК, полностью блокирован, а его районы изолированы, там введён режим ЧП, объявлена тревога «специального разряда».

Согласно официальным данным, в КНДР до сих пор не было инфицированных коронавирусом. Для предотвращения распространения заболевания власти страны с начала января закрыли границы и ввели общенациональный карантин.

Как писал NEWS.ru ранее, северокорейские учёные занимаются созданием собственной вакцины против коронавируса. В настоящее время препарат проходит клинические испытания.