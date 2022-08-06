В Китае заявили, что не позволят США «вернуть мир к закону джунглей» Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не позволит США «вернуть мир к закону джунглей»

Фото: Xu Qin/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И

Вмешательство США во внутренние дела других государств возвращает мир к закону джунглей, заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, которые опубликованы на сайте МИД КНР, Китай не допустит «отката человеческой цивилизации назад» и другие страны должны с ним объединиться.

Если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более беспринципны в позиции силы запугивать другие страны, особенно малые и средние страны <...>. Мы не можем этого допустить, и все страны должны объединиться, чтобы не позволить откатиться назад в процессе человеческой цивилизации, — говорится в публикации .

Ван И отметил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно нарушил суверенитет Китая и государство решило отреагировать твердо, но прозрачно, полагаясь на важнейший принцип международного права — невмешательство во внутренние дела. Министр подчеркнул, что поездка Пелоси в Тайбэй укрепила консенсус международного сообщества по единому Китаю.

Ранее глава департамента информации МИД Северной Кореи Чо Ён Сам заявил, что визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР подстрекает корейский народ к очередной конфронтации отношений. Чо Ён Сам назвал Нэнси Пелоси «величайшим разрушителем международного мира и стабильности» и заявил, что Соединенные Штаты «расплатятся» за все те проблемы, которые создала Пелоси в ходе своего азиатского турне.