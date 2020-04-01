https://static.news.ru/photo/6d1bf5da-7400-11ea-adfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

Коронавирус в КНР отступает, и число заболевших с каждым днём снижается. По последним данным, в больницах остаются 2004 человека, а 93,5% из всех подхвативших опасное заболевание вылечились. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны.

Сейчас число заболевших в Китае составляет 81 554 человека. При этом 76 238 из них полностью излечились и выписались из стационаров. Таким образом, процент выздоровевших составил 93,48% от общего числа заболевших.

С начала распространения COVID-19 по всему Китаю, не считая провинции Хубэй, были зафиксированы 13 752 случая заражения. Жертвами коронавируса стали 119 человек. Таким образом, смертность составила 0,86%.

В очаге эпидемии, провинции Хубэй, которая первой приняла на себя удар опасного вируса, было выявлено 67 802 случая заражения, 3193 человека скончались, смертность составила 4,7%, передаёт РИА Новости.

Самый большой показатель по смертности в Ухани, где и возник коронавирус. Он составил 5,1%. Всего пандемия унесла жизни уже 3312 человек, смертность в среднем по стране составила 4,06%.

Как писал NEWS.ru, ранее в официальную статистику Государственного комитета здравоохранения КНР стали включать заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает без симптомов.