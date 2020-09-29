В Китае воспитательницу детсада приговорили к казни за отравление детей

https://static.news.ru/photo/7769026c-023a-11eb-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Xiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В китайской провинции Хэнань Народный суд средней ступени города Цзяоцзо приговорил воспитательницу детского сада к смертной казни. Женщину обвиняют в массовом отравлении детей.

По данным следствия, обвиняемая Ван Юнь, работавшая в детском саду «Мэнмэн», поссорилась с одним из преподавателей средней группы по фамилии Сунь. Чтобы свести счёты с коллегой, она подсыпала нитрит натрия в кашу детей из группы своего оппонента. В результате 25 детей госпитализировали с отравлением, позже один из них скончался в больнице. Инцидент произошёл в марте 2019 года.

Расследование выявило, что это уже не первый случай использования Юнь нитрита натрия для решения личных проблем. В 2017 году она подсыпала вещество в воду своему мужу, однако для него всё завершилось без серьёзных последствий для организма.

Суд установил, что воспитательница знала о том, что нитрит натрия может быть опасен для людей. Женщину также не остановило то, что отравленную кашу съедят многие дети. Суд подчеркнул, что преступные мотивы и способ совершения преступления Юнь «отвратительны», в связи с чем она должна понести наказание в соответствии со всей строгостью закона, передаёт РИА Новости. Женщину приговорили к смертной казни.

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