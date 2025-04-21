В Китае предупредили, к чему может привести торговая война Минкоммерции КНР: торговля не должна работать по закону джунглей

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Гегемонизм и политика запугивания в мировой торговле приведут к потерям для всех участников, а не только для отдельных стран, заявили в Министерстве коммерции КНР. Там выступили с резкой критикой тарифной политики США.

Никто не может быть застрахован от последствий односторонних действий и протекционизма. Как только международная торговля вернется к закону джунглей, где сильный охотится на слабого, все страны окажутся жертвами, — следует из сообщения ведомства.

Китайская сторона подчеркнула, что односторонние действия и протекционизм подрывают стабильность международной торговли. Пекин заявил о своей готовности дать отпор сделкам, которые ущемляют интересы Китая, и пообещал ответные меры в случае подобных шагов.

В Минкоммерции также призвали другие страны к солидарности для противодействия торговому давлению со стороны США. По мнению Пекина, выиграть за счет ущемления других невозможно и попытки договориться с Вашингтоном на таких условиях обречены на провал.

Ранее министр торговли США Говард Лютник отметил, что Соединенные Штаты и Китай начали неформальные переговоры по торговым вопросам. По его словам, контакты проходят не напрямую, а через посредников.