В Китае представили революционный дрон-термос Китайские разработчики создали дрон-термос для боя и разведки

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В представлении ИИ

В Китае создали новый беспилотник, который внешним видом напоминает термос, сообщает CCTV Military. По данным издания, дрон, весящий меньше килограмма, можно запустить как вручную, так и с помощью гранатомета. Отмечается, что устройство является революционным и не имеет аналогов.

Разработчики также сосредоточились на дешевизне и простоте устройства, что позволило оснастить его большим количеством дополнительных возможностей, включая разведывательные и ударные задачи. Дрон оснащен искусственным интеллектом, что позволяет ему автономно планировать маршруты без постоянного контроля оператора. Еще одним плюсом БЛПА называется его компактность и быстрая подготовка к запуску.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на вооружении украинской армии имеется оборудование китайского производства, и это уже не тайна. По его словам, ВСУ получают беспилотные летательные аппараты и робототехнику. При этом эксперт допустил, что продажи могут быть и непрямыми.

До этого независимый военный эксперт Александр Храмчихин назвал Китай главным поставщиком беспилотников для ВСУ. По его словам, украинские войска активно применяют в зоне боевых действий и дроны китайской сборки, и собственные БПЛА, которые сделаны из комплектующих производства КНР.