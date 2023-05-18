В Китае назвали главную жертву украинского конфликта Global Times: США наблюдают за конфликтом на Украине издалека, а Европа истекает кровью

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

США посылают оружие на Украину и наблюдают за конфликтом издалека, а Европа в то же время истекает кровью, считает китайское издание Global Times. По его мнению, в мире рушатся представления о том, что из-за Украины Европа станет более сплоченной, а трансатлантические связи — более тесными.

Последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что нельзя не усомниться в этой мысли. В то время как США продолжают посылать оружие и наблюдать издалека, Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века, — подчеркивается в публикации.

В Global Times указали на то, что Европа утратила старую систему безопасности, из-за чего попала в ситуацию незащищенности и неопределенности. При этом социально-экономические последствия для ЕС получаются катастрофическими. Речь идет о высоких ценах на энергоносители и стремительный рост инфляции. Рядовым европейцам приходится привыкать «к новой и гораздо менее комфортной жизни», считают в издании.

Также отмечается, что для США и ЕС негативные последствия украинского конфликта получаются не сопоставимыми. Капитал из Европы бежит в США, которые выигрывают после изменения энергетической зависимости Старого Света.

Что осталось Европе, так это потеря рабочих мест и скудная промышленность, — уверены в Global Times.

Ранее Global Times сообщил, что стремления США укрепить свою гегемонию обречены на неудачу. В материале отмечается, что Вашингтон держит своих союзников под контролем, пытаясь противостоять России и Китаю, проводя экономическую конфронтацию и распространяя клевету. Издание отмечает, что США хотят выглядеть как «нежный великан», которому не нравится, когда его вызывают на соревнования.