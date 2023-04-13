В Китае предрекли США неминуемый крах Global Times: США не смогут обратить вспять свой неминуемый крах

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Стремления США укрепить свою гегемонию обречены на неудачу, пишет Global Times. В материале отмечается, что Вашингтон держит своих союзников под контролем, пытаясь противостоять России и Китаю, проводя экономическую конфронтацию и распространяя клевету.

Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается. Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся все более популярными. Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим, — отметил обозреватель.

Издание отмечает, что США хотят выглядеть как «нежный великан», которому не нравится, когда его вызывают на соревнования.

США усилили санкционное давление на Россию, что заставило многие страны переходить на расчеты в национальных валютах, говорится в статье. В то же время агрессивные действия Запада на международной арене вынуждают другие страны противостоять его влиянию, развивая региональное сотрудничество и придерживаясь принципов многополярного мира, уверены авторы статьи.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем является крепким. По его словам, этому способствовали лидеры двух стран — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава американской разведки при этом отметил, что Пекин до сих пор не решился отправить Москве вооружения.